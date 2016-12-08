Лавров вимагає перейти до "прямих переговорів" Києва з терористами "ДНР" та "ЛНР"

Про це він заявив під час міністерського засідання ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

"Немає альтернативи прямим переговорам сторін, Києва та Донбасу, при посередництві контактної групи і Мінського формату", - заявив він.

Глава російської дипломатії також відкинув звинувачення на адресу Росії, що звучать від інших держав, заявивши, що не бачить необхідності в такому діалозі. "Якщо ви хочете запросити партнера до діалогу, то не треба починати діалог з обвинувачень", - сказав він.

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Водночас прес-служба Міністерства закордонних справ у Facebook повідомляє, що питання врегулювання конфлікту в і навколо України в умовах тривалої агресії Росії буде займати центральне місце на 23-му засіданні ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.