Клімкін: Росія блокує прийняття спільної декларації на міністерській зустрічі ОБСЄ

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін перед міністерським засіданням ОБСЄ, яке починається в четвер вранці в Гамбурзі, передає Європейська правда.

Міністр визнав, що цей факт є підтвердженням глибокої кризи ОБСЄ. Гамбурзька зустріч стане третьою міністерською зустріччю організації поспіль, яка завершується без підсумкової декларації, яку вважають ключовим елементом переговорів на високому рівні.

"Причина того, що ми не можемо вийти на загальний текст, є незгода між цивілізованою частиною і Росією, будемо говорити прямо", - заявив він.

За словами Клімкіна, через це ухвалене рішення обмежитися односторонньою заявою німецького головування в ОБСЄ.

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"Пусті заяви нам не потрібні. Заява головування буде краща ніж дуже розмита і загальна спільна декларація", - пояснив міністр.

У той же час прес-служба Міністерства закордонних справ у Facebook повідомляє, що питання врегулювання конфлікту в і навколо України в умовах тривалої агресії Росії буде займати центральне місце на 23-му засіданні ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Впродовж двох днів роботи делегації держав-учасниць ОБСЄ підведуть підсумки роботи Організації за 2016 рік, обговорять питання діяльності ОБСЄ у рамках її військово-політичного, економіко-довкільного та людського вимірів, а також визначать головні пріоритети Організації на найближчу перспективу.

"Серед документів, які планується винести на розгляд РМЗС, буде проект Декларації стосовно ролі ОБСЄ у врегулюванні кризи в і навколо України", - наголошується в повідомленні.