"Розрадила": Савченко у Раді потиснула руку Новинському (фото)

Як видно з фото, викладеному на сторінці у Facebook Дмитра Чигрина, народні обранці усміхаються одне одному та тиснуть руки.

Варто зазначити, що Савченко проголосувала за притягнення Новинського до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича. Це рішення підтримали 228 депутатів.

Сам Вадим Новинський був під час голосування у сесійній залі Верховної Ради.