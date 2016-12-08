Рада зняла недоторканність з "опоблоківця" Новинського

Це рішення підтримали 228 депутатів.

Сам Вадим Новинський був під час голосування у сесійній залі Верховної Ради.

Читайте такожЛуценко вилаявся на адресу адвоката Новинського: с*ка неправославна, ментовська с*ка (відео)

Як відомо, 7 грудня Новінський запевнив, що не збирається їхати з країни у випадку зняття недоторканності.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Комітет ВР з питань регламенту переніс винесення рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новінського до кримінальної відповідальності. Комітет вирішив звернутися до Луценка щодо надання додаткових матеріалів і пояснень на вимоги, висловлені депутатами під час обговорення подання.

На засіданні комітету Луценко просив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка. Також Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення Драбинка.