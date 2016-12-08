Єврокомісар Ган: тепер ЄС має невідкладно надати Україні заслужений "безвіз"

Про це комісар написав у Twitter.

"Візова лібералізація для України та Грузії: вітаю сьогоднішнє схвалення механізму призупинення, підтримане більшістю комітету Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ", - заявив Ган.

"Радий, що наша невтомна праця приносить результат. Тепер ЄС повинен невідкладно надати заслужений безвізовий режим для українcьких та грузинських громадян", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Комітет постійних представників (COREPER) від імені Ради ЄС підтримав погоджений з Європейським парламентом компромісний текст про норму щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до усіх чинних угод з візової лібералізації. Угоду було досягнуто між Радою ЄС, Європейським парламентом і Європейською комісією того самого дня.

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Сьогодні профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європарламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами.

Після цього рішення має бути проголосоване на пленарному засіданні Європарламенту. Відповідно до порядку денного, наступне засідання ЄП пройде з 12 по 15 грудня у Страсбурзі. Рішення також має бути затверджено Радою ЄС.

У представництві ЄС в Україні пояснили, що оскільки комітет постійних представників підтвердив угоду від імені Ради ЄС, норму буде надіслано до Європарламенту для голосування у першому читанні; опісля її буде надано Раді ЄС для схвалення.