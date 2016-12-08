В Євросоюзі домовилися щодо механізму призупинення "безвізу"

Вирішення саме цього питання було умовою для ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні та Грузії безвізового режиму.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС, рішення було ухвалено за результатами засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) у середу, 7 грудня, в Брюсселі. "Комітет постійних представників 7 грудня підтвердив від імені Ради компромісний текст, погоджений з Європейським парламентом, щодо перегляду механізму тимчасового призупинення, який може бути застосований для всіх існуючих угод щодо лібералізації візового режиму", - поінформували в Раді ЄС.

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Відповідні домовленості були досягнуті між Радою, парламентом і Комісією у середу.

Після цього рішення має бути проголосоване Європарламентом та Радою ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що у Європейському Союзі знайшли компроміс щодо процедури призупинення безвізових режимів з третіми країнами.

Високопосадовці ЄС наголошували, що скасування віз для українських громадян не відбудеться до того часу, поки не буде затверджений механізм тимчасового призупинення безвізових режимів із третіми країнами.