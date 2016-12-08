В Євросоюзі домовилися щодо механізму призупинення "безвізу"
Посли Європейського Союзу підтвердили домовленість між Радою ЄС та Європейським парламентом щодо "механізму тимчасового призупинення" безвізового режиму між ЄС та третіми країнами.
Вирішення саме цього питання було умовою для ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні та Грузії безвізового режиму.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС, рішення було ухвалено за результатами засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) у середу, 7 грудня, в Брюсселі. "Комітет постійних представників 7 грудня підтвердив від імені Ради компромісний текст, погоджений з Європейським парламентом, щодо перегляду механізму тимчасового призупинення, який може бути застосований для всіх існуючих угод щодо лібералізації візового режиму", - поінформували в Раді ЄС.
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Відповідні домовленості були досягнуті між Радою, парламентом і Комісією у середу.
Після цього рішення має бути проголосоване Європарламентом та Радою ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 7 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що у Європейському Союзі знайшли компроміс щодо процедури призупинення безвізових режимів з третіми країнами.
Високопосадовці ЄС наголошували, що скасування віз для українських громадян не відбудеться до того часу, поки не буде затверджений механізм тимчасового призупинення безвізових режимів із третіми країнами.