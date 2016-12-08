У Нацполіції назвали вартість вилучених цінних речей Азарова
Попередня вартість речей екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова, вилучених у квартирі в Дарницькому районі Києва, складає приблизно п’ять мільйонів доларів США.
Як повідомила прес-служба Національної поліції, перелік вилученого міститься на 10 аркушах.
Всього правоохоронці виявили у помешканні близько 200 господарських сумок з упакованими в них грошима і раритетними речами.
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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці під час розслідування однієї з кримінальних справ виявили квартиру в Дарницькому районі Києва, де вилучили предмети антикваріату, нагородну зброю, стародруки, ікони, картини відомих художників Іллі Рєпіна і Василя Тропініна, які належать Азарову. Знайдені речі можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальних провадженнях, де фігурує Азаров.
Генеральна прокуратура України відкрила та розслідує стосовно Азарова низку кримінальних проваджень, одне з яких розслідується за ч. 5 ст. 191 (незаконне привласнення чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.