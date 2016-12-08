Поліція показала квартиру зі "скарбами" Азарова у Києві (відео)

Відео опубліковано на сторінці ГУ НП у місті Києві.

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Раніше київські поліцейські у Дарницькому районі виявили квартиру з речами колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Як зазначається, десятки ікон та релігійних книг, датованих 19 століттям, оригінали (згідно з висновками експертів) творів живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна і Нікоса Сафронова. А ще столове срібло, пам'ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім'я прем'єра-втікача і навіть козацька шабля.

Крім того, згідно з повідомленням, в квартирі були знайдені нагороди та привітання від керівництва РФ, які "політемігрант-невдаха отримував навіть під час трагічних подій Революції Гідності".