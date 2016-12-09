Журналіст розповів, коли ЄП проголосує механізм призупинення "безвізу"

11:39, 09 грудня 2016
Політика
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Європарламент проголосує механізм призупинення безвізового режиму у четвер, 15 грудня. 

Європарламент проголосує механізм призупинення безвізового режиму 15 грудня/ REUTERS

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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"Так, обговорення механізму припинення безвізового режиму у порядку денному ЄП у середу і голосування щодо механізму - у четвер, 15 грудня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Комітет постійних представників (COREPER) від імені Ради ЄС підтримав погоджений з Європейським парламентом компромісний текст про норму щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до усіх чинних угод з візової лібералізації.

Угоду було досягнуто між Радою ЄС, Європейським парламентом і Європейською комісією того самого дня.

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Теги: #Україна#безвіз#Європарламент#призупинення