За крок до "безвізу": комітет Європарламенту підтримав механізм призупинення

На засіданні 8 грудня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав механізм призупинення безвізового режиму з країнами третього світу. Про це повідомляє власний кореспондент УНІАН

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Вирішення саме цього питання було умовою для ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні та Грузії безвізового режиму. Після цього рішення має бути проголосоване на пленарному засіданні

Європарламенту. Відповідно до порядку денного, наступне засідання ЄП пройде з 12 по 15 грудня у Страсбурзі. Рішення також має бути затверджено Радою ЄС.

Питання призупинення "безвізу" було внесено до порядку денного минулого тижня. Після затвердження механізму комітетом, наступним кроком є голосування на пленарному засіданні Європарламенту.

Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) у середу, 7 грудня, в Брюсселі підтвердив від імені Ради компромісний текст, погоджений з Європейським парламентом, щодо перегляду механізму тимчасового призупинення, який може бути застосований для всіх існуючих угод щодо лібералізації візового режиму. Відповідні домовленості були досягнуті між Радою, парламентом і Комісією у середу.

Таким чином, можна очікувати, що питання надання Україні безвізового режиму буде розглянуто на початку наступного року.

Нагадаємо, офіційний сайт Європейського парламенту опублікував попередні дати розгляду механізму призупинення безвізового режиму. За даними служб ЄС, це може відбутися 18 січня 2017 року. Як повідомляється на сайті ЄП, на січневій сесії євродепутати планують розглянути відповідний регламент 2016/0142(COD) у першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій щодо візової лібералізації. Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

Раніше президент Порошенко висловив сподівання, що Україна отримає рішення про скасування віз до саміту Україна-ЄС 24 листопада. У той же час у ЄС заявили, що введення безвізового режиму між ЄС і Україною можливо після затвердження в Євросоюзі механізму його зупинення.