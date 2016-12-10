Луценко - журналістам про перестрілку в Княжичах: "Не робіть зайвих сенсацій! Почекайте"

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні в коментарі журналістам у Житомирській області під час відвідування з перевіркою Райківської виправної колонії, яке транслював телеканал «112 України».

"Ні, ще немає балістичної і трасологічної експертиз. Ще не менше місяця треба", - сказав Луценко.

При цьому він запевнив, що "нема жодних сумнівів», що слідство у справі буде об'єктивним".

Водночас Луценко попросив журналістів "не робити зайвих сенсацій". "Не робіть сенсацій на крові (загиблих поліцейських)! Почекайте", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

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Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.

Після перестрілки в Княжичах відсторонено від служби 25 поліцейських, які брали участь у спецоперації у Княжичах, – від керівників операції до її учасників.