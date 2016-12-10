"На гостей тут не чекали": Луценко без попередження нагрянув з прокурорською перевіркою в колонію на Житомирщині (фото)

Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

«Райківська виправна колонія, Житомирщина. Генпрокурор Юрій Луценко з інспекцією», - написала вона, додавши, що «на гостей в суботу вранці тут не очікували».

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Вона зазначила, що в ході інспекції виявлено, зокрема, що «їдальня і заготівля дров для приготування їжі - в одному приміщенні».

Перевірка триває.

Нагадаємо, у липні міністр оборони Степан Полторак раптово відвідав військову частину.

Під час перевірки продовольчих складів частини, холодильного устаткування, місць зберігання продуктів харчування військовослужбовців, овочесховища були виявлені запаси неякісних, зіпсованих продуктів харчування. Всі продукти харчування зберігалися в антисанітарних умовах, температурний режим збереження продуктів не витримувався.