В Україні відбуваються перші місцеві вибори в 41 об'єднаній тергромаді

В Україні сьогодні, 11 грудня, проходять перші місцеві вибори в 41 об'єднаній територіальній громаді в 13 областях.

Як повідомляється на сайті Громадянської мережі ОПОРА, вибори проводяться в ВІДГ Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей. З них три є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.

Голосування почалося о 8:00 і триватиме до 20:00.

Як повідомили в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, найбільша кількість об'єднаних громад – сім – сьогодні обирають своїх голів у Вінницькій області. "За п'ять об'єднаних громад пішли на перші вибори на Волині, у Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях. В Херсонській області – голосують жителі чотирьох ВІДГ, у Дніпропетровській – трьох, на Буковині – двох. За однією ВІДГ обирають владу на Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Харківській областях", - уточнили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в 41 об'єднаної територіальної громади на 11 грудня.

У жовтні ЦВК призначила на 18 грудня перші місцеві вибори в 143 об'єднаних територіальних громадах. Виборці обиратимуть органи місцевого самоврядування в 21 місті, в 46 селищах, 76 селах.

За даними ОПОРИ, на виборах міських, сільських, селищних голів 11 і 18 грудня зареєструвалися 887 кандидатів, які будуть боротися за 184 посади.

Спостерігачі ОПОРИ зазначали проблеми з поінформованістю виборців про перших виборах 184 об'єднаних територіальних громадах у різних регіонах України.