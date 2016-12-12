Міні-хонка: у Сочі знайшли будинок, який місцеві вважають притулком Януковича (фото)

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Дождь".

Про те, що цей будинок може бути притулком Януковича, давно говорять журналісти та місцеві жителі.

"Судячи з того, як ретельно охороняють "об'єкт", в особняку оселилася важлива персона — за чутками, колишній президент України Віктор Янукович", - йдеться у розслідуванні журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше під час відеодопиту екс-президент України Віктор Янукович відмовився називати точне місце проживання в Росії.

"Ростовська область...", - заявив він, після чого схопився за серце.

Адвокат екс-президента заявив, що з метою забезпечення безпеки "просять не афішувати ці дані, але вони надавалися суду". Він уточнив, що Янукович зареєстрований у місті Ростов-на-Дону.