Міні-хонка: у Сочі знайшли будинок, який місцеві вважають притулком Януковича (фото)
У будинку в Хостинськом районі Сочі може жити екс-президент України Віктор Янукович.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Дождь".
Про те, що цей будинок може бути притулком Януковича, давно говорять журналісти та місцеві жителі.
"Судячи з того, як ретельно охороняють "об'єкт", в особняку оселилася важлива персона — за чутками, колишній президент України Віктор Янукович", - йдеться у розслідуванні журналістів.
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Як повідомляв УНІАН, раніше під час відеодопиту екс-президент України Віктор Янукович відмовився називати точне місце проживання в Росії.
"Ростовська область...", - заявив він, після чого схопився за серце.
Адвокат екс-президента заявив, що з метою забезпечення безпеки "просять не афішувати ці дані, але вони надавалися суду". Він уточнив, що Янукович зареєстрований у місті Ростов-на-Дону.