Відеодопит Януковича: екс-президент-втікач схопився за серце, коли у нього запитали адресу проживання

Головуючий суддя Святошинського суду запитав у Януковича місце реєстрації і проживання, передає Еспресо.

"Ростовська область...", - заявив Янукович, після чого схопився за серце.

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Адвокат екс-президента заявив, що з метою забезпечення безпеки "просять не афішувати ці дані, але вони надавалися суду".

Він уточнив, що Янукович зареєстрований у місті Ростов-на-Дону.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко усно оголосив Віктору Януковичу підозру у державній зраді.