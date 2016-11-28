Відеодопит Януковича: екс-президент-втікач схопився за серце, коли у нього запитали адресу проживання
13:53, 28 листопада 2016Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович відмовився називати точне місце проживання у Росії.
Віктор Янукович / REUTERS
Головуючий суддя Святошинського суду запитав у Януковича місце реєстрації і проживання, передає Еспресо.
"Ростовська область...", - заявив Янукович, після чого схопився за серце.
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Адвокат екс-президента заявив, що з метою забезпечення безпеки "просять не афішувати ці дані, але вони надавалися суду".
Він уточнив, що Янукович зареєстрований у місті Ростов-на-Дону.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко усно оголосив Віктору Януковичу підозру у державній зраді.
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