Один з командирів "Беркуту", який розганяв Майдан, отримав підвищення - журналіст

09:07, 12 грудня 2016
Політика
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Андрій Дідюк, який три роки тому був майором, заступником командира київського Беркуту, продовжує служити.

Дидюка повысили / facebook.com/romabra

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Роман Синіцин.

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"Зараз Андрій - підполковник. Продовжує служити. Правда, тепер займає посаду командира Полку поліції особливого призначення №1", - йдеться у повідомленні.

Як наголосив журналіст, Дідюк пішов на підвищення.

"Також Андрій проходить обвинувачуваним у справі 30 листопада (побиття євромайданівців - Ред.). Проте він не відсторонений і продовжує працювати", - розповів Синіцин.

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Теги: #БЕРКУТ#Дідюк