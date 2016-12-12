Один з командирів "Беркуту", який розганяв Майдан, отримав підвищення - журналіст
09:07, 12 грудня 2016Політика
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Андрій Дідюк, який три роки тому був майором, заступником командира київського Беркуту, продовжує служити.
Дідюка підвищили / facebook.com/romabra
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Роман Синіцин.
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"Зараз Андрій - підполковник. Продовжує служити. Правда, тепер займає посаду командира Полку поліції особливого призначення №1", - йдеться у повідомленні.
Як наголосив журналіст, Дідюк пішов на підвищення.
"Також Андрій проходить обвинувачуваним у справі 30 листопада (побиття євромайданівців - Ред.). Проте він не відсторонений і продовжує працювати", - розповів Синіцин.
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