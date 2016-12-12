Один з командирів "Беркуту", який розганяв Майдан, отримав підвищення - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Роман Синіцин.

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"Зараз Андрій - підполковник. Продовжує служити. Правда, тепер займає посаду командира Полку поліції особливого призначення №1", - йдеться у повідомленні.

Як наголосив журналіст, Дідюк пішов на підвищення.

"Також Андрій проходить обвинувачуваним у справі 30 листопада (побиття євромайданівців - Ред.). Проте він не відсторонений і продовжує працювати", - розповів Синіцин.