Льовочкін про звинувачення в розгоні студентів на Майдані: провина за побиття людей лежить на Захарченку

"Незважаючи на те, що Захарченко та інші особи в 2013 році використали всі можливості тодішньої репресивної машини, їм не вдалося підставити Сергія Льовочкіна, оскільки реальна вина за побиття людей в ніч на 30 листопада 2013 роки лежить на них", - цитує прес-служба "Опозиційного блоку" Льовочкіна, пише Еспресо.

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У Льовочкіна нагадали, що він своєю заявою 30 листопада 2013 року дав свою оцінку жорстокості міліції на Майдані Незалежності.

"Причиною звільнення Льовочкіна з посади глави Адміністрації Президента 30-го листопада був протест проти застосування сили проти учасників протесту", - зазначили в "Опоблоці".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Льовочкін є автором ідеї розгону Майдану.