У Європарламенті спрогнозували голосування за надання Україні "безвізу" 1 лютого

Про це йдеться у порядку денному на сайті ЄП.

У графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися це питання, написано «01/02/2017».

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Як повідомлялося, цього четверга, 15 грудня, в Європарламенті має відбутися голосування щодо так званого механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Затвердження в ЄС цього механізму є умовою для подальшого вирішення питання щодо надання Україні безвізового режиму.

Після цього між Європейським парламентом, Радою ЄС та головуючою в ЄС країни мають розпочатися міжінституційні переговори.