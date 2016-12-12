У Європарламенті спрогнозували голосування за надання Україні "безвізу" 1 лютого
18:39, 12 грудня 2016Політика
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В разі позитивного завершення міжінституційних переговорів щодо надання Україні безвізового режиму, Європейський парламент може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року.
Європарламент, ілюстрація / REUTERS
Про це йдеться у порядку денному на сайті ЄП.
У графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися це питання, написано «01/02/2017».
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Як повідомлялося, цього четверга, 15 грудня, в Європарламенті має відбутися голосування щодо так званого механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Затвердження в ЄС цього механізму є умовою для подальшого вирішення питання щодо надання Україні безвізового режиму.
Після цього між Європейським парламентом, Радою ЄС та головуючою в ЄС країни мають розпочатися міжінституційні переговори.
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