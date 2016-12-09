У ЄП 15 грудня винесуть на голосування у першому читанні механізм призупинення безвізу

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Зокрема, зазначається, що на 14 грудня у порядку денному заплановані дебати стосовно механізму призупинення, і наступного дня, 15 грудня, заплановане голосування.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що затвердження механізму тимчасового призупинення безвізових режимів у Європейському парламенті відбудеться за один-два пленарні тижні, і може бути схвалене на наступному засіданні Європарламенту в Страсбурзі 12-15 грудня, або 15–19 січня 2017 року.

7 грудня Комітет постійних представників (COREPER) від імені Ради ЄС підтримав погоджений із Європейським парламентом компромісний текст про норму щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до всіх чинних угод із візової лібералізації. Угоду було досягнуто між Радою ЄС, Європейським парламентом і Європейською комісією того самого дня.

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8 грудня профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європарламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами.

У ЄС неодноразово заявляли, що запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною можливе тільки після затвердження в Євросоюзі механізму його призупинення.