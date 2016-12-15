Аваков не збирається у відставку через трагедію в Княжичах: буде робити висновки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам в Києві.

“Про мою відставку говорять досить давно. Я збираюсь робити висновки і робити свою справу. Якщо будуть підстави для моєї відставки, а вона коли-небудь безумовно станеться, я це зроблю”, - сказав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, 4 грудня в Княжичах Броварського району Київської області співробітники спецназу КОРД Нацполіції, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю проти співробітників Броварського відділу поліції охорони, які разом з двома працівниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції р. в Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь.

В результаті стрілянини загинули 5 співробітників поліції.

6 грудня суд обрав запобіжний захід шести учасників злочинної групи, на яку полювала поліція. П'ятьом з них – утримання під вартою, ще одному – домашній арешт.

8 грудня суд обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним, причетним до злочинної групи. Один буде перебувати під вартою, другий під цілодобовим домашнім арештом.