Поліцейська трагедія у Княжичах: експерти встановлюють, чий постріл був першим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Сторожук зазначив, що генеральний прокурор взяв на особистий контроль розслідування цієї справи, а подальше її розслідування здійснюватимуть слідчі ГПУ.

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"На сьогоднішній день вже проведене відтворення подій, слідчі знаходяться на місцях, і в ту ж саму пору дня, щоб встановити всі факти, всі події, відповідальність кожної особи, функції кожного, - хто мав що виконувати", - сказав він.

Сторожук додав, що вже вилучено всі інструкції, накази, документи, план проведення операції із затримання грабіжників. Усі ці документи, зауважив він, зараз знаходяться у ГПУ і досліджуються слідчими, яких нині понад 30 осіб.

"Вилучені всі зразки зброї, вилучені абсолютно всі кулі, гільзи, які направлені на проведення експертизи для встановлення, з якої зброї були випущені кулі, які кулі призвели до смерті, чий постріл був першим, - ці дії на сьогоднішній день тривають", - сказав Сторожук.

Водночас він зауважив, що поки минуло надто мало часу, аби встановити всі обставини подій, і потрібно дочекатися результатів експертиз, а вже після цього слідчий зможе висувати версії щодо порушень у діях тих чи інших посадовців.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, 4 грудня у с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони, які разом з двома працівниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь.

Внаслідок стрілянини загинули 5 співробітників поліції.

Кримінальне провадження відкрито за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.