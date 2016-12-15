Прем'єр Нідерландів про асоціацію Україна-ЄС: відсутність угоди стане подарунком Путіну

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив напередодні саміту ЄС, який пройде сьогодні у Брюсселі. «Я достатньо оптимістичний щодо домовленостей сьогодні», - сказав Рютте.

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За словами прем’єра, він робить все можливе, щоб завершити процес ратифікації Угоди, адже разом з міністром закордонних справ (Бертом Кундерсом) «вважає важливим утримувати єдність ЄС по відношенню до Росії», зокрема, у часи, коли РФ діє більш агресивно, як це сталося в Криму, на сході України, коли Росія розташовує ракети між Литвою та Польщею.

«Якщо ЄС не продемонструє єдність та не підпише Угоду про асоціацію, це буде подарунком президенту Путіну. Зараз не час, щоб дарувати подарунок Путіну», - підкреслив Рютте.

Проте він зауважив, що станом на зараз остаточного рішення ще немає. «Ми будемо працювати над цим, і я сподіваюся, що ми отримаємо остаточне рішення», - запевнив прем’єр-міністр Нідерландів.