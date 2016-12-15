В Алеппо розпочалась операція з евакуації поранених – ЗМІ

Про це повідомляє The Guardian.

"Операція починається, машини швидкої допомоги рушили", – сказав виданню представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

МКЧХ, який повідомив про залучення 100 волонтерів і 10 машин швидкої допомоги, а також сирійський Арабський Червоний Півмісяць, будуть спостерігати за евакуацією.

Машини рушили майже через п'ять годин після того, як евакуація повинна була розпочатись, процес завмер в очікування команд на тлі повідомлень про стрілянину.

Гуманітарний радник ООН по Сирії Ян Егеланн сказав, що пріоритет буде надаватись тим, хто потребує невідкладної допомоги.

Читайте такожУ мережі з’явилося відео спустошених війною кварталів східного Алеппо

"Тисячі людей потребують евакуації, але перша і найбільша нагальна річ – це поранені, хворі і діти, в тому числі діти-сироти", – зазначив він. "Я справді сповнений надії, оскільки це давно назріло", – додав Егеланн.

Джерела видання в східному Алеппо повідомили, що обстріли в місті припинилися опівночі за місцевим часом, але в четвер вранці стало відомо про нову перестрілку.

Волонтери цивільної оборони Сирії, відомі як «Білі шоломи», проінформували, що один з членів організації був поранений снайпером під час очищення маршруту евакуації і машина екстреної допомоги в анклаві опинилася під вогнем зі стрілецької зброї.