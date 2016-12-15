Справа про "чорну касу" регіоналів: Охендовський прибув на допит до НАБУ (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, спілкування голови ЦВК із журналістами перед початком допиту транслював канал «112».

«Я очікую в результаті торжества справедливості. Абсолютно зрозуміло, що жодних доказів вчинення мною жодних кримінальних правопорушень немає й бути не може. І я переконаний, що якщо слідство буде об’єктивним і неупередженим, то слідство це саме доведе й закриє справу на стадії досудового розслідування», – сказав Охендовський.

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У випадку, якщо цього не станеться, переконаний він, «українські суди доведуть фейковість і необгрунтованість висунутих звинувачень».

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

Охендовському повідомлено про підозру в отриманні хабарів.