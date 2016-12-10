НАБУ підготувало підозру голові Центрвиборчкому у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня. Україна".

Він зазначив, що провести у даній справі ще одну економічну експертизу, на якій наполягають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), неможливо. "Економічної експертизи не проводили, були просто показання в галузі економічної експертизи з цього приводу. Прокурори погодилися, що її у цій справі провести неможливо. Нам нічого надати експерту", - сказав Ситник.

Він зазначив, що здобуті детективами докази і без експертизи є досить вагомими.

"Говорити про повний список доказів, які проходять у справі людини, я не буду. Але, на мою думку і думку детективів, сукупність здобутих доказів дає підстави для складення і озвучення підозри. Тому ми цю підозру склали. Нібито переконали прокурорів, що доказів для оголошення підозри достатньо, і сподіваюся, найближчим часом підозру буде погоджено", – заявив директор НАБУ.

Читайте такожУ НАБУ готують низку підозр у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Ситник також розповів, що НАБУ виконало розпорядження САП і підготувало новий проект підозри для одного з фігурантів справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, і що антикорупційна прокуратура може погодити його до кінця тижня.

За даними DT.UA, НАБУ направило в САП новий варіант тексту для підозри Охендовському, але для його юридичного опрацювання потрібен час до понеділка-вівторка.

Раніше керівник САП Назар Холодницький заявляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє чотири факти можливого отримання коштів з "чорної каси" Партії регіонів Охендовським. За його словами, в наданих НАБУ Віктором Трепаком документах йдеться про можливе отримання суб'єктом О. коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з його відрядженнями за кордон як члена ЦВК. Перевіряються чотири факти можливого отримання ним коштів, загальна сума яких становить 16 тис. 734 долари США.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.