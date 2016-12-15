Європарламент переніс розгляд "безвізу" для України на квітень

Про це йдеться у реєстраційній картці законопроекту на сайті Європейського парламенту.

Зазначається, що питання українського "безвізу" розглянуть у першому читанні 3 квітня 2017 року.

Раніше розгляд цього питання вже переносилося з 18 січня на 1 лютого. А от скасування віз для Грузії відбудеться раніше, ніж для України, - 2 лютого 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Комітет постійних представників (COREPER) від імені Ради ЄС підтримав погоджений із Європарламентом компромісний текст про норму щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до всіх чинних угод із візової лібералізації. Угоду було досягнуто між Радою ЄС, Європарламентом і Європейською комісією того самого дня.

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8 грудня профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європарламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами. У ЄС неодноразово заявляли, що запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною можливе тільки після затвердження в Євросоюзі механізму його призупинення.

15 грудня Європейський парламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.