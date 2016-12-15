Шульц про асоціацію: "Молоді українці віддали життя, а тепер ЄС не ратифікує угоду, оце так!"

Про це він сказав на своїй останній прес-конференції як президент Європарламенту на саміті ЄС, повідомляє "ЄвроПравда".

"Я зробив заклик до глав держав і урядів: вони повинні знайти рішення цієї проблеми, коли 27 країн ратифікували угоду і не вистачає однієї", - сказав він.

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Шульц нагадав, що був присутній на саміті, коли Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію і потім намагався укласти угоду з Росією.

"Потім люди вийшли на вулиці, на Майдан, вони вмирали за Угоду про асоціацію. Потім ми, як ЄС, ратифікували угоду, за що молоді люди в Україні віддали життя. А тепер ЄС не ратифікує і не робить можливим повне набуття чинності. Оце так!" - заявив він.

"Я повинен підкреслити, що це не розширення ЄС, це асоціація для країни, якій не потрібно нічого, крім зростання і робочих місць, і це угода, яка може призвести до зростання і збільшення кількості робочих місць", - підкреслив президент Європарламенту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Європарламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами. Це рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

Ухвалені зміни надають гнучкості для швидкої активізації механізму дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. До громадян третіх країн знову можуть бути запроваджені візові вимоги в таких випадках: коли значно збільшилася кількість громадян, яким відмовлено у в’їзді або які порушують режим перебування на території ЄС; коли істотно збільшилася кількість необґрунтованих клопотань про надання притулку або в разі відсутності співпраці з питань реадмісії (повернення мігрантів). Візи також можуть бути відновлені в разі загрози громадському порядку або внутрішній безпеці країнам ЄС із боку громадян третіх країн.

Застосувати механізм тимчасового призупинення можуть як держави-члени, так і Європейська комісія. На Комісію також покладені функції моніторингу ситуації в країнах, які звільняються від віз, і регулярно, як мінімум раз на рік, звітувати парламенту та Раді щодо того, як ці країни виконують умови безвізового режиму та дотримуються прав людини.

Питання надання Україні безвізового режиму буде винесене на голосування у Європейському парламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів.