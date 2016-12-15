Лідери ЄС погодились на півроку продовжити антиросійські санкції - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожЄС продовжить економічні санкції проти Росії після саміту - джерело

"Лідери Європейського Союзу домовилися продовжити економічні санкції проти Росії через кризу в Україні на шість місяців - до середини 2017 року", - йдеться в повідомленні з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами дипломатів, таке рішення було очікуваним, і формальний процес про продовження санкцій пройде на початку наступного тижня.

Як відомо, санкції включають обмеження доступу до міжнародного фінансування, а також співробітництва в області оборони і енергетики з Росією у відповідь на анексію у березні 2014-го українського Криму і підтримку бойовиків на сході України.

Нагадаємо, 1 липня економічні санкції відносно Росії були продовжені до 31 січня 2017 року. Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, скорочення імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєнням.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" із його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.