Польща та Британія пропонували посилити санкцій проти РФ

Про це розповіла журналістам прем’єр Польщі Беата Шидло, передає Європейська правда.

"Перша ініціатива надійшла від британського прем’єра Терези Мей. Вона запропонувала обговорити можливість введення нових санкцій, пов’язаних із сірійськими подіями. Ця ініціатива довго обговорювалася, але не знайшла достатньої підтримки. Але я певна, що згодом ми повернемося до цього питання",- розповіла польський прем’єр.

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Також, за її словами, польська сторона вийшла із ініціативою вводити санкції проти РФ не на шість місяців, як зараз, а на дванадцять. "Це зняло б багато політичних ризиків. Тому і ця ініціатива, я певна, буде обговорюватися й наділі",- додала вона.

Нагадаємо, саміт ЄС 15 грудня прийняв рішення про чергове продовження санкцій проти РФ. Нинішні санкції закінчуються наприкінці січня наступного року.