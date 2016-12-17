Клімкін заявляє про підготовку доповнень до санкційного списку проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив журналістам.

"Ми постійно працюємо над цим санкційним списком. Ми будемо намагатися адаптувати цей список по мірі того, як матимемо чіткі дані, хто залучений до процесів щодо наших політичних в'язнів. Оскільки для того, щоб поставити людину до санкційного списку, нам потрібні реальні докази", - наголосив Клімкін.

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"Ми щодо кожного випадку, коли наші політичні в'язні перебувають або на території Росії, або на території окупованого Криму, намагаємося чітко з'ясувати на основі тієї інформації, яку отримуємо від рідних, на основі тієї інформації, яку отримуємо від міжнародних правозахисних організацій і адвокатів, щоб чітко побудувати список, хто має бути до нього внесений", - наголосив міністр.

"Зараз ми готуємо нові доповнення до санкційного списку", - резюмував Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня президент України Петро Порошенко підписав указ (№ 467/2016), яким вводиться в дію рішення РНБО щодо продовження на рік раніше запроваджених санкцій, а також про запровадження на рік додатково санкцій проти низки юридичних і фізичних осіб, набув чинності 31 жовтня 2016 року.

Рішенням РНБО до санкційного списку, запровадженого у 2015 році, було додатково включено 335 фізичних осіб. Раніше у списку було 347 осіб.