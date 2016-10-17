Порошенко затвердив розширений санкційний список причетних до російської агресії в Україні

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

16 вересня 2016 року відбулось засідання РНБО України, на якому були продовжені санкції стосовно всіх фізичних (за виключенням осіб, які померли) і юридичних осіб, запроваджені з 16 вересня 2015 року.

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На цьому засіданні було також прийнято рішення щодо розширення переліку осіб, стосовно яких мають бути запроваджені персональні обмежувальні заходи (санкції). Так, додатково до санкційного списку включено 335 фізичних та 167 юридичних осіб, ідентифікаційні дані щодо яких підлягали додатковій перевірці.

Жодних змін щодо переліку фізичних і юридичних осіб, який було прийнято на засіданні РНБО 16 вересня 2016, не вносилося.

Додатково президент доручив підготувати окреме рішення щодо обмежувальних заходів (санкцій) по відношенню до осіб, які були причетні до проведення так званих «виборів до Державної Думи РФ» на території анексованого півострову Крим. Це стосується як «депутатів», так і членів «виборчих комісій». Рішення щодо цього переліку осіб буде оприлюднене найближчим часом.