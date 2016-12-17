Ердоган звинуватив курдських бойовиків у організації теракту в Кайсері

«Ця сепаратистська терористична організація відповідальна за атаку», – сказав Ердоган у заяві в суботу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Турецька влада часто використовує термін «сепаратистська терористична організація», говорячи про РПК, що вважається терористичним угрупуванням у Туреччині, США та Європейському союзі.

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Водночас у самому угрупованні заяв про відповідальність за вибух не коментували.

17 грудня приблизно о 8:45 ранку за місцевим часом на дорозі неподалік університету в турецькому місті Кайсер прогримів вибух. За даними поліції і місцевої влади, бойовик-смертник підірвався в автомобілі, щоб атакувати автобус із військовими, які були не при виконанні службових обов’язків. За останніми даними, загинуло 13 людей і 55 були поранені.

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу, 12 поранених перебувають у реанімації, 6 – в критичному стані.

Влада тимчасово перекрила рух на місці вибуху і закликала ЗМІ утриматися від публікацій інформації, яка «може посіяти страх, паніку і заворушення серед громадськості на вигоду терористичним організаціям».

Мирні переговори про припинення вогню між урядом Туреччини і РПК провалилися в минулому році, що стало причиною нової хвилі насилля і придушення курдських груп.