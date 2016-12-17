У Туреччині в результаті теракту загинуло 13 військових, ще 48 дістали поранення

Про це повідомили в генштабі Збройних сил Туреччини, передає РІА Новости.

"О 08.45 під час теракту, спрямованого на транспортний засіб, в якому їхали звільнені солдати і ефрейтори, 13 наших бойових товаришів загинули і 48 дістали поранення. Поранених було негайно доставлено до лікарень. Серед потерпілих можуть бути і цивільні особи", — йдеться в документі.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.

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Як повідомляв УНІАН, вибух стався поряд з місцевим університетом в центрі міста, в момент, коли автобус проїжджав повз автомобіль, начинений вибухівкою.

Згодом посольство України в Туреччині підтвердило інформацію про вибух в турецькому місті Кайсері.

"За офіційною інформацією, внаслідок теракту в Кайсері щонайменше 13 людей загинули і десятки постраждали. Українців серед загиблих/поранених немає", - зазначається у повідомленні.