У Туреччині в результаті теракту загинуло 13 військових, ще 48 дістали поранення
13 турецьких військових загинули і 48 дістали поранення в результаті теракту в місті Кайсері.
Про це повідомили в генштабі Збройних сил Туреччини, передає РІА Новости.
"О 08.45 під час теракту, спрямованого на транспортний засіб, в якому їхали звільнені солдати і ефрейтори, 13 наших бойових товаришів загинули і 48 дістали поранення. Поранених було негайно доставлено до лікарень. Серед потерпілих можуть бути і цивільні особи", — йдеться в документі.
Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.
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Як повідомляв УНІАН, вибух стався поряд з місцевим університетом в центрі міста, в момент, коли автобус проїжджав повз автомобіль, начинений вибухівкою.
Згодом посольство України в Туреччині підтвердило інформацію про вибух в турецькому місті Кайсері.
"За офіційною інформацією, внаслідок теракту в Кайсері щонайменше 13 людей загинули і десятки постраждали. Українців серед загиблих/поранених немає", - зазначається у повідомленні.
За офіційною інформ.,внаслідок теракту в #Кайсері щонайменше 13людей загинули і десятки постраждали.Українців серед загиблих/поранених немає— UKR Embassy in TR (@UKRinTR) December 17, 2016