На дільницях Вінничини виявили неопломбовані скриньки для голосування - ОПОРА

Про це УНІАН повідомили у ГМ ОПОРА.

Зокрема, на ДВК №050772 у м. Немирові маленька скринька під номером 6 була не опломбована.

Голова комісії Наталія Дмитренко надала протокол ранкового засідання, де йшлося лише в загальному про опломбування скриньок без зазначення їх кількості. Після зауваження спостерігачів ОПОРИ даний факт було ліквідовано - скриню опломбували.

У місті Бар на ДВК №050007 виборчі скриньки не були опломбовані вчасно через те, що голова забула це зробити.

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Недостатньо скриньок для голосування зафіксовано на ДВК №050028 у селі Антонівка Барського району. Також на цій дільниці замість кабінок для голосування кімнати для голосування. Виборча дільниця знаходиться у Будинку культури, а кімнати для голосування розміщені в костюмерних.

Також у місті Немирів на ДВК №050771, яка є великою дільницею, отримано лише 4 скриньки. Спостерігачі ОПОРИ скопіювали акт про отримання скриньок.

У селі Глинянець Немирівського району на ДВК №050782 є лише одна виборча скринька. Інша, яка є не прозорою, а матового кольору, стоїть в іншому приміщенні.

Окрім того, у Тульчинському районі спостерігачами ОПОРИ було зафіксовано факт видачі бюлетеня без пред’явлення паспорта літній жінці. Відповідне порушення голова ДВК визнала й пояснила сві вчинок жалістю над бабусею з паличкою.

Нагадаємо, на Вінничині у селі Стрільчинці зафіксували факт купівлі голосів за одного із кандидатів на місцевих виборах об’єднаних громад.

«У селі Стрільчинці Немирівського району Вінницької області зафіксовано факт роздачі коштів на підтримку одного із кандидатів на посаду голови Немирівської об’єднаної громади», - йдеться у повідомленні. Про підкуп виборців повідомили правоохоронців самі ж мешканці села.

«За результатами розгляду відкрито кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні КВУ.