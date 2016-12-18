На Вінничині купують голоси на користь одного із кандидатів – КВУ

На Вінничині у селі Стрільчинці зафіксували факт купівлі голосів за одного із кандидатів на місцевих виборах об’єднаних громад. Про це повідомляється на офіційній сторінці громадської організації "Комітет виборців України" у Facebook

«У селі Стрільчинці Немирівського району Вінницької області зафіксовано факт роздачі коштів на підтримку одного із кандидатів на посаду голови Немирівської об’єднаної громади», - йдеться у повідомленні.

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Про підкуп виборців повідомили правоохоронців самі ж мешканці села.

«За результатами розгляду відкрито кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні КВУ.

Сьогодні, 18 грудня, проходить голосування на перших місцевих виборах в 144 об'єднаних територіальних громадах.