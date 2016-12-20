Президент України і директор МВФ домовились зустрітися в січні

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови.

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Співрозмовники також обговорили процес розгляду проекту державного бюджету України на наступний рік та перспективи його ухвалення.

Крім того, Порошенко та Лагард скоординували кроки у розвитку подальшої взаємодії між Україною та МВФ у рамках виконання програми розширеного фінансування.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова МВФ Крістін Лагард назвала рішення про націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк" важливим кроком на шляху збереження і зміцнення фінансової стабільності.