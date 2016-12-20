ВР продовжила сьогоднішню роботу до кінця розгляду питань порядку денного

12:02, 20 грудня 2016
Політика
447 0

Верховна Рада України з п’ятого разу підтримала пропозицію щодо продовження сьогоднішнього вечірнього засідання до завершення розгляду усіх питань порядку денного.

Депутати з п’ятого разу підтримали пропозицію щодо продовження сьогоднішнього вечірнього засідання / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 229 народних депутатів із 361, зареєстрованого в сесійному залі.

Читайте такожРада змінила держбюджет-2016: виділила 4,4 мільярда на пільги та субсидії

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада України у другому читанні планує розглянути законопроект про державний бюджет України на 2017 рік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бюджет-2017
Теги: #Рада#парламент