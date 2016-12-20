ВР продовжила сьогоднішню роботу до кінця розгляду питань порядку денного
12:02, 20 грудня 2016Політика
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Верховна Рада України з п’ятого разу підтримала пропозицію щодо продовження сьогоднішнього вечірнього засідання до завершення розгляду усіх питань порядку денного.
Депутати з п’ятого разу підтримали пропозицію щодо продовження сьогоднішнього вечірнього засідання / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 229 народних депутатів із 361, зареєстрованого в сесійному залі.
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Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада України у другому читанні планує розглянути законопроект про державний бюджет України на 2017 рік.
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