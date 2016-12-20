Сьогодні ВР планує розглянути проект бюджету-2017 з підвищеною вдвічі "мінімалкою"(наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, перед тим парламент розглядатиме низку законопроектів, пов'язаних із затвердженням держбюджету. Зокрема, це зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, які стосуються покращення інвестиційного клімату та забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Крім того, сьогодні в другому читанні розглядатиметься законопроект про Вищу раду правосуддя.

Серед законопроектів, які передбачається включити до порядку денного сесії, є президентський та два альтернативних депутатських законопроекти, які стосуються внесення змін до закону “Про банки і банківську діяльність” щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб.

Серед іншого сьогодні планується розглянути питання транспорту.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у проекті розкладу засідань парламенту на 20-23 грудня йшлося, що у вівторок, 20 грудня, парламент планує розглянути низку законопроектів, що пов’язані із затвердженням держбюджету, а у четвер, 22 грудня, заплановано розгляд у другому читанні проекту держбюджету-2017.

Згодом віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко від імені Кабміну запропонував парламенту вже 20 грудня ухвалити закон про держбюджет на 2017 рік.

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Разом з тим народний депутат України Ірина Луценко висловила думку, що розгляд бюджету на 2017 рік буде завершено парламентом в ніч з 22 на 23 грудня.

***Кабінет міністрів 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект держбюджету на 2017 рік до другого читання.

Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше від показника за попереднім проектом, витрати - 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн, граничний обсяг держборгу – також на колишньому рівні - 2,296 трлн грн.

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Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної зарплати вдвічі – до 3,2 тис. грн. На ці цілі передбачено додаткові видатки обсягом близько 28,3 млрд грн, що дасть змогу забезпечити виплату підвищеної зарплати працівникам бюджетної сфери.

Додаткові доходи уряд очікує отримати за рахунок підвищення відрахувань прибутку Національного банку на 4 млрд грн, дивідендів – на 1,6 млрд грн і зростання податкових надходжень у результаті підвищення зарплати - на 9,4 млрд грн по держбюджету і на 10,9 млрд грн – по місцевих бюджетах.

Комітет ВР з питань бюджету рекомендував парламенту розгляд у другому читанні проекту держбюджету на 2017 рік після прийняття пов'язаних з ним урядових законопроектів: про зміну пенсійного забезпечення (№5130), коригування Бюджетного та Податкового кодексів (№№5131 і 5132), а також про спецконфіскацію (№5142).