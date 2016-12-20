"Батьківщина" не голосуватиме за проект бюджету-2017

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко в коментарі журналістам.

“Партія “Батьківщина” буде всіма силами перешкоджати прийняттю цього бюджету. Ми будемо голосувати проти і ми будемо закликати усіх інших депутатів голосувати проти”, - заявила вона.

За її словами, проект бюджету базується на нормах, які передбачені трьома законопроектами, у яких закладено багато корупційних схем.

Зокрема, наголосила Тимошенко, законопроект № 5132 “Про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень” "має гарну назву, але насправді є просто жахливим”.

За висновками Комітету ВР по євроінтеграції, даний законопроект “не відповідає праву ЄС”, заявила Тимошенко.

Читайте такожВР продовжила сьогоднішню роботу до кінця розгляду питань порядку денного

Вона зауважила, що цим законопроектом передбачено скасування пільгової системи оподаткування для “малих і середніх аграріїв”, тобто “добиваються фермерські господарства”.

“Одночасно цим законопроектом підвищуються податки на дизельне пальне на 30%, що призведе до здорожчання пального” для фермерських господарств, сказала Тимошенко і додала, два інших законопроекти також погіршують ситуацію в економіці, і тому ні ці законопроекти, ні бюджет не можуть бути підтримані у Верховній Раді.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада України у другому читанні планує розглянути законопроект про державний бюджет України на 2017 рік.