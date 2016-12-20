У фракції "Народний фронт" допускають, що бюджет може бути ухвалений в четвер

Про це, як передає кореспондент УНІАН, вона заявила журналістам.

“Уряд поспішає, тому що від того, коли буде ухвалено бюджет, залежать шанси отримати кредит МВФ. Бо вже в четвер буде запізно, адже МВФ піде просто на різдвяні канікули”, - пояснила Сюмар.

За її словами, необхідність саме сьогодні ухвалити проекту бюджету на 2017 рік пов'язана саме із МВФ - “це одна з ключових і базових причин”.

Вона додала, що реальність, яка є “станом на зараз: ми, з одного боку, голосуємо за продовження роботи до вичерпання порядку денного, а з іншого боку - ми розуміємо, що щодо більшості законопроектів, які сьогодні внесені (йдеться про законопроекти бюджетоутворюючі — УНІАН), немає ні рішення комітетів, ні таблиць”.

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“Тобто це може зайти в глибоку ніч і не закінчитися ухваленням бюджету. І це найімовірніший прогноз”, - наголосила Сюмар.

За її словами, в парламенті є своя психологія ухвалення рішень. “Це - коли завтра треба на літак і кудись десь тікати на новорічні свята, і таким днем, очевидно, є четвер, а не вівторок. Бо після вівторка, завтра, буде середа. І всі розуміють, що після цього буде четвер”, - сказала вона.

Сюмар прогнозує, що, найімовірніше, проект держбюджету-2017 ухвалюватиметься в ніч з четверга на п'ятницю, а “сьогодні, можливо, ми зможемо схвалити законопроекти”, які необхідні для ухвалення бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада продовжила сьогоднішнє вечірнє засідання до завершення розгляду усіх питань порядку денного. За це рішення проголосувало 229 народних депутатів із 361, зареєстрованого в сесійному залі.

Сьогодні о 16.00 народні депутати планують у другому читанні розглянути законопроект про державний бюджет України на 2017 рік. Перед тим вони розглянуть низку законопроектів, пов'язаних із затвердженням держбюджету. Зокрема, це зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, які стосуються покращення інвестиційного клімату та забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

***Кабінет міністрів 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект держбюджету на 2017 рік до другого читання.

Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше від показника за попереднім проектом, витрати - 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн, граничний обсяг держборгу – також на колишньому рівні - 2,296 трлн грн.

Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної зарплати вдвічі – до 3,2 тис. грн. На ці цілі передбачено додаткові видатки обсягом близько 28,3 млрд грн, що дасть змогу забезпечити виплату підвищеної зарплати працівникам бюджетної сфери.

Додаткові доходи уряд очікує отримати за рахунок підвищення відрахувань прибутку Національного банку на 4 млрд грн, дивідендів – на 1,6 млрд грн і зростання податкових надходжень у результаті підвищення зарплати - на 9,4 млрд грн по держбюджету і на 10,9 млрд грн – по місцевих бюджетах.