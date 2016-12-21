Посол США: Штати і Великобританія повністю дотримуються Будапештського меморандуму

Про це Йованович заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вважаю, що Сполучені Штати і Великобританія повністю дотримуються Будапештського меморандуму. Просто нагадаю, що підписанти Будапештського меморандуму підтвердили свою готовність поважати територіальну цілісність України і не застосовувати силу або погрози застосування сили. Меморандум закликає до проведення консультацій у разі виникнення будь-яких питань. Якраз у березні 2014 року Великобританія, США та Україна зібралися в Парижі, але міністр Лавров (міністр закордонних справ Росії, - ред.) від Росії на ці консультації не приїхав. Враховуючи це, ми вважаємо, що саме росіяни не дотримуються взятих на себе зобов'язань по Будапештському меморандуму", – сказала вона.

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При цьому Йованович вважає, що санкційна політика по відношенню до Росії буде продовжена, незважаючи на зміну адміністрації президента США.

«Політика санкцій триватиме до тих пір, поки Росією не будуть повністю виконані умови "мінських домовленостей". Очевидно, що існує окремий пакет санкцій відносно Криму. І ці санкції будуть скасовані тільки в тому випадку, коли Крим буде повернутий Україні», – зазначила дипломат.