Будапештський меморандум не міг запобігти війні в Україні - експерт

22 роки тому, коли був підписаний Будапештський меморандум, в України не було альтернативи, розповів він в інтерв'ю ЛІГА.net.

У середині 1990-х був великий ризик конфлікту з Росією, якби Україна вирішила залишити у себе ядерну зброю, і вартість зберігання цієї зброї була б дуже високою.

"Її підписання було передумовою залучення США на сторону України і після цього американська допомога Україні була виключно важливою", - наголосив Шерр.

За його словами, важливий аспект - це те, що Україна визнана як незалежна суверенна держава міжнародною спільнотою, що відповідає принципам, закріпленим не тільки в Будапештському меморандумі, але у всіх документах, підписаних після кінця Холодної війни, починаючи з Паризької хартії 1990 року.

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"Ви говорите про Будапештський меморандум, але є багато інших документів, на яких стоїть підпис представників Росії. Росія в лютому 2014 року оголосила війну всім правилам, передбаченим у цих документах", - висловив обурення Шерр.

За його словами, цей меморандум не міг запобігти війні в Україні.

"Будапештському меморандуму ніколи не відводилася роль оборонної угоди або оборонної гарантії. І він ніколи не передбачав, що Захід піде на війну проти Росії. Українцям, які вважають інакше, слід припинити обговорювати це, сісти і прочитати його. Не було ніяких оборонних гарантій Україні з боку Заходу. Не було ніякого передбаченого механізму безпеки, який запобіг би порушенню меморандуму Росією, якщо б вона захотіла і мала можливість це зробити", - наголосив Шерр.

Раніше посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що Росія відмовилася брати участь у консультаціях сторін Будапештського меморандуму в березні 2014 року і порушила свої зобов'язання в рамках цього договору.