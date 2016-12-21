Україну 23 роки використовували як "банкомат", миттєвих змін не буде – посол ЄС

Про це він заявив під час представлення дослідження "Аудит зовнішньої політики", повідомляє Європейська правда.

Мінгареллі підкреслив, що вважає успіхом нинішній прогрес реформ в Україні, але занепокоєний через те, що немає стабільності змін.

"Не є великим секретом, і я з цим погоджуюся, що за останні два роки України зробила у питанні реформ більше, аніж за 23 роки перед тим. Але водночас ми бачимо, що є постійні спроби відштовхнути реформи назад, особливо в питанні протидії корупції", - заявив він.

Читайте такожВ АП назвали п’ятірку найбільш динамічних реформ за показником їх сприйняття у суспільстві

Він заявив, що опір реформам йде через бажання окремих людей "залишити старі порядки", а також через необхідність змінити ментальність людей.

"Обмежена кількість людей звикла використовувати цю країну в якості банкомату, забезпечуючи собі багатство та процвітання за рахунок всіх людей. Люди звикли брати та давати хабарі. Подумайте, чи можливо змінити це за одну ніч? Чи можливо це змінити, лише ухваливши нове законодавство? Ментальність має змінитися!", - заявив він.