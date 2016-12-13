Україна проводить "інтенсивні та безпрецедентні реформи" – доповідь ЄС

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідна доповідь, у якій аналізується стан виконання Україною порядку денного Асоціації Україна-ЄС, оприлюднена у вівторок у Брюсселі напередодні проведення Ради асоціації Україна-ЄС, яка пройде 19 грудня в Брюсселі за участю прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та членів українського уряду.

Коментуючи доповідь, високий представник ЄС із питань спільно зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент ЄК Федеріка Могеріні сказала: «За останні два роки в дуже важких умовах, не тільки через конфлікт на сході України та незаконну анексію Криму, Україна зробила великі кроки. Сьогоднішній звіт повністю визнає цю роботу, зроблену українською владою. Зараз вкрай важливо перейти від прийняття відповідних законів і створення інститутів до повного виконання цих реформ із тим, щоб українські громадяни змогли отримати з цього вигоду».

При цьому вона запевнила, що в процесі проведення реформ Україна може розраховувати на підтримку Європейського Союзу.

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У свою чергу європейський комісар із питань переговорів щодо розширення та Європейської політики сусідства Йоханнес Хан висловив переконання, що зусилля з проведення реформ в Україні приносять результати.

«Україна зробила важливі кроки для вирішення ключової, системної проблеми корупції… Ця робота повинна бути продовжена та повинна принести реальні зміни в країні. Боротьба з корупцією та створення надійної судової системи також є ключем до трансформації бізнес-клімату та відновлення процвітання», – наголосив він.

Єврокомісар також запевнив, що ЄС продовжить підтримувати Україну в цих зусиллях, «як політично, так і фінансово».

У спільній доповіді розглядаються важливі події й реформи, які проводяться у відповідності зі стратегічними пріоритетами, узгодженими між ЄС та Україною в рамках порядку денного Асоціації. Згідно з доповіддю, Україна реалізувала низку реформ у сфері боротьби з корупцією та з метою наведення порядку в банківській системі, приступила до реалізації амбітних реформ в енергетичному секторі, а також щодо зміцнення демократії та верховенства права. Був також досягнутий прогрес в інших сферах Угоди про асоціацію Україна-ЄС, частина якої тимчасово застосовується з листопада 2014 року. Зокрема, мова йде про заходи, пов’язані з прийняттям конституційних поправок у судовій сфері, прийняття амбітної стратегії у сфері прав людини і плану дій, а також проведення реформи з децентралізації.