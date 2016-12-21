Гройсман і представник Європарламенту обговорили новий бюджет і заплановані в Україні реформи

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Приємно, що авторитетний європейський політик винятково позитивно відзначив зусилля уряду щодо проведення реформ та наведення ладу в державі», - написав Гройсман після зустрічі на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, вони домовилися й надалі тісно взаємодіяти з тим, щоб допомога ЄС в реформуванні країни була постійною, помітною та відчутною для кожного українця.

Також зазначається, що Гройсман повідомив Броку про ухвалення Верховною Радою державного бюджету на 2017 рік, а також бюджетоутворюючі закони.

У цьому контексті прем’єр розповів представнику Європарламенту про плани уряду щодо реформ на наступний рік.

Також Гройсман також поінформував Брока про націоналізацію "ПриватБанку", що нещодавно відбулася в Україні.

Голова Комітету у закордонних справах Європарламенту оцінив це позитивно.