Гройсман і представник Європарламенту обговорили новий бюджет і заплановані в Україні реформи
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з головою Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмаром Броком обговорили новий держбюджет на 2017 рік та плани уряду щодо проведення реформ.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Приємно, що авторитетний європейський політик винятково позитивно відзначив зусилля уряду щодо проведення реформ та наведення ладу в державі», - написав Гройсман після зустрічі на своїй сторінці у Facebook.
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За його словами, вони домовилися й надалі тісно взаємодіяти з тим, щоб допомога ЄС в реформуванні країни була постійною, помітною та відчутною для кожного українця.
Також зазначається, що Гройсман повідомив Броку про ухвалення Верховною Радою державного бюджету на 2017 рік, а також бюджетоутворюючі закони.
У цьому контексті прем’єр розповів представнику Європарламенту про плани уряду щодо реформ на наступний рік.
Також Гройсман також поінформував Брока про націоналізацію "ПриватБанку", що нещодавно відбулася в Україні.
Голова Комітету у закордонних справах Європарламенту оцінив це позитивно.