Рано чи пізно: Путін сподівається на нормалізацію відносин з Україною

12:09, 23 грудня 2016
Політика
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Президент РФ Володимир Путін сподівається на те, що "рано чи пізно" відбудеться нормалізація між Росією і Україною.

REUTERS

Про це він сказав на прес-конференції в Москві.

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«Я сподіваюся і впевнений, що рано чи пізно відбудеться нормалізація відносин з Україною. Це буде дуже корисно і для розвитку російсько-українських і комерційних, і гуманітарних сфер», - заявив Путін.

Як відомо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про підготовку впровадження візового режиму з Росією.

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Теги: #Росія#Україна