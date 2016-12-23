Рано чи пізно: Путін сподівається на нормалізацію відносин з Україною

Про це він сказав на прес-конференції в Москві.

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«Я сподіваюся і впевнений, що рано чи пізно відбудеться нормалізація відносин з Україною. Це буде дуже корисно і для розвитку російсько-українських і комерційних, і гуманітарних сфер», - заявив Путін.

Як відомо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про підготовку впровадження візового режиму з Росією.