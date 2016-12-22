Клімкін заявив про підготовку запровадження візового режиму з Росією

Про це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"По-перше, звичайно, маємо рухатися в напрямку того, щоб контролювати, хто приїжджає з Росії в Україну. Але реально давайте чесно собі скажемо: ми маємо війну з Росією на сьогодні. Війну, причому, класичну і гібридну. Але в той же час у нас є декілька мільйонів наших співгромадян у Росії. І Росія знає, які провокації зробити у випадку того, як ми будемо в подальшому запроваджувати візовий режим", - сказав Клімкін.

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"Зараз це аналізуємо і потім вийдемо з пропозицією і щодо того, як ми це будемо робити, і щодо часових рамок", - заявив Клімкін.

Міністр зауважив також, що візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами.