В СБУ заговорили про "наслідки" вбивства посла РФ і катастрофи ТУ-154 для світової спільноти

Вбивство посла РФ в Туреччині і катастрофа військового літака ТУ-154 на шляху до Сирії вплинуть на світове співтовариство. Таку думку глава СБУ Василь Грицак висловив в ефірі "112 Україна".

Читайте такожКатастрофа ТУ-154 над Чорним морем: інформації про вцілілих немає

"Був це терористичний акт або якась несправність літака, я думаю, говорити ще рано. У будь-якому разі, мені не подобається тільки той факт, що, справді, нещодавно загинув посол Росії в Туреччині за відомих всім обставин, і сьогодні літак. Це може мати певні наслідки для світової спільноти", - сказав Грицак.

Він додав, що планується аналіз як відкритих, так і закритих даних.

"У мене занадто мало даних, щоб робити якісь неупереджені висновки, тим більше ми не розслідуємо цю справу і доступу до тих матеріалів у нас немає", - зазначив глава СБУ.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що належав Міноборони РФ, пропав з радарів в неділю о 5.40 незабаром після вильоту з Сочі. Він прямував на авіабазу Хмеймим в Сирії. На його борту знаходилися військовослужбовці, представники ЗМІ, в тому числі троє співробітників Першого каналу і телеканалу "Звезда", а також музиканти ансамблю імені Александрова. Всього 84 пасажири і вісім членів екіпажу.

За даними Міноборони РФ, уламки Ту-154 знайдені в 1,5 км від узбережжя в районі Сочі на глибині 50-70 метрів. За попередніми даними, ніхто не вижив.