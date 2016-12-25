Авіакатастрофа Ту-154: понеділок оголошено в Росії загальнонаціональним днем жалоби за загиблими
За попередніми даними, ніхто з 92 осіб, які перебували на борту літака, не вижив. На даний момент на місці аварії літака біля Сочі вже виявлені тіла 12 загиблих.
Понеділок, 26 грудня, оголошено в Росії загальнонаціональним днем жалоби за загиблими в результаті авіакатастрофи в Чорному морі.
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Про це, як передає телеканал «Дождь», заявив журналістам президент Володимир Путін.
Літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 особи, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де мали виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.
Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.
На даний момент на місці аварії літака біля Сочі вже знайдено тіла 12 загиблих. Пошукова операція триває.