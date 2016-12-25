Авіакатастрофа Ту-154: понеділок оголошено в Росії загальнонаціональним днем жалоби за загиблими

Понеділок, 26 грудня, оголошено в Росії загальнонаціональним днем жалоби за загиблими в результаті авіакатастрофи в Чорному морі.

Читайте такожЛетіли в Сирію вітати військових РФ з Новим роком: опублікований список пасажирів літака Ту-154, який впав у Чорне море

Про це, як передає телеканал «Дождь», заявив журналістам президент Володимир Путін.

Літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 особи, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де мали виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.

На даний момент на місці аварії літака біля Сочі вже знайдено тіла 12 загиблих. Пошукова операція триває.