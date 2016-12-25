Авіакатастрофа Ту-154: понеділок оголошено в Росії загальнонаціональним днем жалоби за загиблими

15:44, 25 грудня 2016
Світ
1190 1

За попередніми даними, ніхто з 92 осіб, які перебували на борту літака, не вижив. На даний момент на місці аварії літака біля Сочі вже виявлені тіла 12 загиблих.

Ілюстрація REUTERS

Понеділок, 26 грудня, оголошено в Росії загальнонаціональним днем жалоби за загиблими в результаті авіакатастрофи в Чорному морі

Читайте такожЛетіли в Сирію вітати військових РФ з Новим роком: опублікований список пасажирів літака Ту-154, який впав у Чорне море

Про це, як передає телеканал «Дождь», заявив журналістам президент Володимир Путін.

Літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 особи, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де мали виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.

На даний момент на місці аварії літака біля Сочі вже знайдено тіла 12 загиблих. Пошукова операція триває.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter