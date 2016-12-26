Українці у 2016 році стали "заручниками" теми дострокових виборів до ВР - експерт

Таку думку директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій Бала висловив на прес-конференції в УНІАН, представляючи підсумкові дані Індексу моделювання політичної активності у 2016 році і прогноз такої активності на 2017 рік.

«На жаль, ми стали заручниками саме цього головного питання в сучасній українській політиці, все навколо цього крутиться замість того, щоб думати в контексті того, як далі розвивати країну. Зараз іде змагання, і це буде, безумовно, продовжуватися і надалі», - сказав Бала.

Він зазначив, що одні політики хочуть проведення дострокових виборів, а інші – ні.

«Ми, безумовно, є свідками того, коли у сучасній українській політиці політичні лідери партій розділилися на дві частини: одна хоче перевиборів, другі кажуть, що їм перевибори не треба»,- сказав Бала.

Своєю чергою заступник директора АМС Олексій Голобуцький зауважив, що, згідно з Індексом моделювання політичної активності (ІМПА) за 2016 рік, до ТОП-10 увійшли: президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Верховної Ради Андрій Парубій, генеральний прокурор Юрій Луценко, секретар РНБО Олександр Турчинов, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

На думку Голобуцького, наступний рік для Порошенка буде ключовим, оскільки саме в 2017 році буде вирішено, наскільки він має можливості вдруге бути обраним президентом України.

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«Для Порошенка 2016 рік був дуже важким і закінчується достатньо важко, саме цього року він проходить екватор свого президентства і вже заявив про бажання балотуватися на другий строк. На даний момент він вже має непогані шанси для другого терміну, оскільки конкретних фаворитів, від яких він відстає, немає. Якщо порівнювати з попередниками, то на період половини свого строку він має кращий рейтинг, ніж Ющенко, і не набагато гірший, ніж Янукович», - сказав Голобуцький.

За його словами, для Гройсмана цей рік був «зірковим».

«Людина, не маючи 40 років, змогла за рік пересісти з крісла спікера в крісло голови уряду, залишилася тільки президентська посада, всі вищі посади він вже обіймав», - сказав Голобуцький.

При цьому він спрогнозував, наступного року на Гройсмана очікують серйозні випробування.

«У квітні закінчується річний імунітет для уряду, і, звичайно, що з весни почнеться нова серія торпедування теми перевиборів», - сказав Голобуцький.

Експерт також зауважив, що Тимошенко в 2016 році дуже посилила власні позиції.

«Її політична сила, яка ледве увійшла в парламент, тепер вже виходить на топові позицій рейтингів», - сказав Голобуцький.

Водночас Бала зазначив, що наступного року можуть з’явитися люди, яке не входять до ТОП-10 політиків, але які так чи інакше впливатимуть на ситуацію в країні.

«Питання Онищенка так до кінця і не закрито. Саакашвілі - як він буде себе поводити? Надія Савченко, яка продовжує робити заяви, - вони так чи інакше будуть впливати на розвиток подій в країні», - сказав Бала.

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Він припустив, що наступного року можуть активізуватися лідери регіонального рівня, в першу чергу, мова іде про мерів великих міст, зокрема, Львова, Києва і Харкова.

«Чому ми на це звернули увагу: бо буквально зараз ми є свідками того, як «розкручуються» певні тенденції. Є заява глави обласної адміністрації Закарпаття Москаля з приводу того, щоб розібралися з людьми, які там ніби вимагають якусь автономію Закарпаття. Тобто мова іде про те, що там, де з’являється вакуум, влади, він завжди буде чимось заповнюватися», - сказав Бала.